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Yerel Ankara'da çekiçli kavga! 1 yaralı
Yerel

Ankara'da çekiçli kavga! 1 yaralı

Ankara'da iki grup arasında çıkan kavgada çekiç darbesi alan 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 13:46:00 -
Ankara'da çekiçli kavga! 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Ankara'nın Çubuk ilçesi, Atatürk Caddesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada başına çekiç darbesi alan H.Ş. isimli bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisinin devamı için hastaneye götürüldü.

Kavgaya karıştıkları belirlenen V.D. ve A.D. isimli şahıslar ise gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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