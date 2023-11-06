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Gündem Ankara'da Blinken'a soğuk karşılama
Gündem

Ankara'da Blinken'a soğuk karşılama

Yeniakit Publisher
2023-11-06 03:13:00 -

Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a soğuk bir karşılama yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile siyasi temaslarda bulunmak için Ankara’ya geldi.

Blinken’i taşıyan uçak gece saatlerine Esenboğa Havalimanına iniş yaparken, Türkiye'den hiçbir üst düzey yetkilinin Blinken'ı karşılamaya gitmemesi ve apronun ışıklarının kapalı olması dikkat çekti. Türkiye, bir Amerikan yetkilisini ilk defa Dışişleri Bakanı olmadan veya bir Türk üst düzey yetkili olmadan karşıladı.

Blinken'ı karşılama heyetinde, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı yer aldı.

Dikkat çeken afiş

Öte yandan Blinken'ın Ankara'da Hakan Fidan ile görüşme yapacağı bölgeye gitmek üzere belirlenen güzergahında yer alan bir köprünün üzerine vatandaşlar tarafından Hamas'a bağlı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin fotoğrafının yer aldığı bayrak asıldı.

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