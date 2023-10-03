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Yerel Ankara’da bir kişi tır ve dorse arasına sıkışarak hayatını kaybetti
Yerel

Ankara’da bir kişi tır ve dorse arasına sıkışarak hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-10-03 21:49:00 - 2023-10-03 21:49:42

Ankara'nın Ostim Mahallesi'nde bir kişi, tır ve dorse arasına sıkışarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 14.00 sıralarında Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1165 caddesinde meydana geldi. Kardeşine ait 06 EE 6174 plakalı tırda şoför olarak çalışan A.Ö., 18 plakalı dorse ile tırın arasında sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili inceleme yaptı, konuyla ilgili olarak gerekli adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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