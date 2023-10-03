Ankara’da bir kişi tır ve dorse arasına sıkışarak hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay, saat 14.00 sıralarında Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1165 caddesinde meydana geldi. Kardeşine ait 06 EE 6174 plakalı tırda şoför olarak çalışan A.Ö., 18 plakalı dorse ile tırın arasında sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili inceleme yaptı, konuyla ilgili olarak gerekli adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA