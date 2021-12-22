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Yerel Ankara'da belediye otobüsü kazası! 15 kişi yaralandı
Yerel

Ankara'da belediye otobüsü kazası! 15 kişi yaralandı

Başkent Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsünün kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 10:06:00 -
Ankara'da belediye otobüsü kazası! 15 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Yenikent'te Şahan Kışlası yakınlarında kontrolden çıkan 06 BU 2075 plakalı "503" hat numaralı EGO otobüsü köprü korkuluklarına çarptı.

İlk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı kaza yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

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