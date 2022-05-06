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Aktüel Ankara’da başıboş köpek dehşeti... Az kalsın canından oluyordu
Aktüel

Ankara’da başıboş köpek dehşeti... Az kalsın canından oluyordu

Ankara’nın Gölbaşı içerisinde 8 başıboş köpek yoldan geçen genç bir kıza saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan genç kızı yoldan otomobili ile geçen bir vatandaş korna çalarak kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 21:29:00 - 2022-05-06 21:31:09

Olay, Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde, bir genç kız sokakta yürüdüğü esnada 8 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

Genç kız, korkudan ellerindeki poşetleri yere atarak uzaklaşmak istedi. Köpeklerin genç kızın uzaklaşmasına izin vermediği görülürken, yoldan geçen bir otomobilin sürücüsü korna çalarak köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı.

Bölgedeki bir vatandaş da köpekleri korkutmak için eline sopa alarak koştu. Köpekler genç kızın peşini bırakarak kendileri için kurulan kulübeye doğru koştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

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