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Aktüel

Ankara'da ayılar arı kovanlarına zarar verdi

Yeniakit Publisher
2020-06-13 17:43:46 -
Ankara'da ayılar arı kovanlarına zarar verdi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, ayılar 19 arı kovanına zarar verdi.

Doğanyurt Mahallesi'ne ve Uruş Mahallesi Süveri Çayı kenarına arı kovanlarının bırakan vatandaşlar, bölgeye gittiklerinde 19 kovanın parçalandığını gördü.

Arı yetiştiricileri, durumu milli parklar yetkilerine haber verdi.

Arif Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 yıldır arıcılıkla uğraştığını, daha önce başına hiç böyle bir şey gelmediğini söyledi.

Kovanlarından 15'inin zarar gördüğünü belirten Uslu, "Diğer kovanların da parçalanmaması için ayıları beklemeye başladım." dedi.





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