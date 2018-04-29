THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ankara'da arkadaşlarıyla buluşan avukat otomobiline gelince şoke oldu

Ankara'da dün akşam avukat Beyza Erdoğan arkadaşlarıyla buluştu.

29 Nisan 2018 Pazar 12:17
Ankara'da arkadaşlarıyla buluşan avukat otomobiline gelince şoke oldu

Arkadaşlarıyla Çankaya ilçesindeki bir kafeye gelen avukat Beyza Erdoğan, otomobilini 1439. Sokak'ta park etti. Yaklaşık 1,5 saat kafede kalan Erdoğan, aracının yanına gittiğinde sağ arka camının kırıldığını ve dizüstü bilgisayarı ile müvekkilliğini yaptığı kişilerle ilgili 4 dava dosyasının çalındığını fark etti.

Erdoğan'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilde park izi çalışması yaptı. 

Bu arada, aynı sokakta park halinde bulunan 34 LZ 2112 plakalı otomobilin de sol ön kelebek camı kırılarak içindeki çok sayıda flaş belleğin bulunduğu çantanın çalındığı belirlendi. 

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Dava açmak üzere Balıkesir'e gideceğini ve davayla ilgili dosyaların araçta olduğunu ifade eden Erdoğan, "Döndüğümde araçtaki dosyaların çalınmış olması beni adeta şoka uğrattı. Burada önemli olan şey asla bir maddi değer değil, burada bir emek söz konusu. Burada üzücü olan ise hırsızlığı yapan arkadaş da adliyeye düşecek, ona da bir avukat gerekecek, onu savunmak için de çaba ve emek gerekecek. Burada söz konusu olan şey emek hırsızlığı." diye konuştu. 

Erdoğan, hırsızlığın, ilgilendiği dava nedeniyle gerçekleştirildiğini düşünmediğini belirterek, başkalarının emeğine bu tür saygısızlıklar yapılmaması ve herkesin çalışıp kendi emeğiyle para kazanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 12:17
  1. Balıkesir
  2. Beyza Erdoğan
  3. ankara
  4. hırsızlık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    M. Kemal, Kut'ül Amare kahramanına bu muameleyi yapmış!
    1. M. Kemal, Kut'ül Amare kahramanına bu..
    2. Kenti ayağa kaldırdı! Maskeli..
    3. TSK için geliştirildi! Çok daha hızlı
    4. Feci son! Bakmakta zorlandığı..
    5. "Milli içecek" 12 ülkenin sofrasına..
    6. Şampiyonlar Ligi'nde dev maç Cüneyt..
    7. Almanya'dan Suudi Arabistan ve..
    8. Şampiyonlar Ligi'nde dev maç Cüneyt..
    9. İçişleri Bakanı Soylu’dan 1 Mayıs..
    10. Balıkesir’de uyuşturucu satıcısı..
    11. Aykut Kocaman'dan bir beşiktaş..
    12. Burhan Kuzu'dan bedelli askerlik..
    13. Gomis siftah peşinde!
    14. Meteoroloji'den 4 il için yağmur uyarısı
    15. Adıyaman'da döner salonunda patlama: 1..
    16. Aslan avcısı Anderson Talisca!
    17. Rıza 'Asrın güreşçisi'ni yakalamak..
    18. Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'dan uygun..
    19. Saniyede 55 lira kazandırdılar
    20. F-16’lar Türkiye için! Korkunun bedeli..
    AK Parti'de sürpriz aday!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Diriliş "Ertuğrul"dan yeni fragman
    Diriliş "Ertuğrul"dan yeni fragman

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
    Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi skandalı!
    Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi skandalı!