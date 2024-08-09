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Siyaset Ankara’da arıza çok, Mansur ortada yok
Siyaset

Ankara’da arıza çok, Mansur ortada yok

Yeniakit Publisher
2024-08-09 16:03:00 -
Ankara’da arıza çok, Mansur ortada yok

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nı yerinde takip eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıların sıkıntılarına da sırtını çevirdi. Başkentte metro istasyonlarının giriş ve çıkışlarında sık sık arızalanan yürüyen merdivenler, vatandaşları çileden çıkarırken, Fransa’da keyif çatan CHP’li Yavaş’ın yönettiği ABB, arızanın giderilmesi için malzeme temininin bir hafta sürdüğünü açıkladı.

Ankaralı vatandaşların CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Büyükşehir Belediyesinden çektiği sıkıntılar her geçen gün artıyor.

CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nı yerinde izlemek üzere Fransa’ya giderken, Ankara’da vatandaşlar çileden çileye koşuyor. Başkentte birçok metro istasyonun giriş ve çıkışlarındaki yürüyen merdivenlerin sürekli arızalanması ve tamir işinin uzadıkça uzaması vatandaşları adeta canından bezdirdi.

Yürüyen merdivenlerin sürekli arızalanması ve arıza giderimi bir haftayı aşması, vatandaşları yaz sıcağında merdivenleri yürüyerek çıkmak zorunda bırakıyor.


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ABB VATANDAŞLARDAN ÖZÜR DİLEDİ
ABB son olarak, Kızılay metro durağındaki yürüyen merdiven arızası hakkında pankartlı tabela ile bilgilendirme yaparak, merdivenlerin geçici süreliğine servis dışı olduğunu bildirdi. Açıklamada, tamir sürecindeki gecikmenin sebebi olarak gerekli malzemelerin yurt dışından temin edilmesi gösterildi ve yedek parça tedarik süresinin bir hafta sürdüğü belirtildi. Vatandaşlardan anlayış beklenerek yaşanan olumsuzluk için özür dilendi.

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