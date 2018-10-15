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Ankara'da alarm! Büyükelçiliğe bomba ihbarı yapıldı

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde canlı bomba ihbarı yapıldı. Bina çevresinde geniş önlemler alınıyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:01
Ankara'da alarm! Büyükelçiliğe bomba ihbarı yapıldı

İran’ın Ankara Büyükelçiliği'ne canlı bomba ihbarı yapıldı. Tahran Caddesi trafiğe kapatıldı, Büyükelçi binadan uzaklaştırıldı, geniş önlemler alındı.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde, Atina ve Paris'te İran Büyükelçilikleri'ne yapılan saldırılardan dolayı tedbir amaçlı güvenlik noktaları oluşturuldu.

Geniş önlemlerin alındığı büyükelçilik binasına giden yol polis tarafından kesildi, yaya ve araç girişine de kontrollü biçimde izin verildi. Caddeden geçmek isteyen araç ve yayalar tek tek arandı.

Arama yapılacak

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öğleden sonra arama yapılması bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 12:01
  1. Ankara
  2. İran

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  • Şeref KazanŞeref Kazan59 dk önce
    Yargı Adalet için süratle hareket etse ne güzel olur ama nerdeeee
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