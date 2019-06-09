Ankara’da akşam saatlerinde bastıran sağanak hayatı felç etti. Yağmur, gider sistemi ve alt yapı yetersizliğinin olduğu mahallelerin yollarında su birikintileri oluştu. Trafikte araçlar güçlükle ilerledi.
Ankara’da akşam saatlerinde bastıran sağanak hayatı felç etti.09 Haziran 2019 Pazar 17:35
Ankara’da akşam saatlerinde bastıran sağanak hayatı felç etti. Yağmur, gider sistemi ve alt yapı yetersizliğinin olduğu mahallelerin yollarında su birikintileri oluştu. Trafikte araçlar güçlükle ilerledi.
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