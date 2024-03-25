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Yerel Ankara'da akılalmaz olay! Kargosunu teslim alamadığı için PTT camlarını kırdı
Yerel

Ankara'da akılalmaz olay! Kargosunu teslim alamadığı için PTT camlarını kırdı

Yeniakit Publisher
2024-03-25 23:17:00 - 2024-03-25 23:35:17

Ankara'da kargosunu zamanında teslim alamadığını iddia eden şahıs, PTT şubesinin camlarını kırdı.

İddiaya göre, Sincan ilçesinda yurtdışından gelen kargosunu zamanında teslim alamayan bir kişi, akşam saatlerinde Selvi Sokak'taki PTT şubesinin camlarını kırdı.

Gözaltına alındı

 

Şahıs, olayı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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