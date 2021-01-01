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Gündem Ankara'da akıl almaz kaza! Ecel çöp dökerken yakaladı
Gündem

Ankara'da akıl almaz kaza! Ecel çöp dökerken yakaladı

Ankara Sincan’da iki aracın çarpıştığı kaza sırasında sokakta çöp döken bir kişi, araçtan savrulan parçanın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 23:30:00 -
Ankara'da akıl almaz kaza! Ecel çöp dökerken yakaladı

Kaza saat 18.30'da Ankara Sincan Bosna caddesi üzerindeki Kızılırmak cadde kavşağında meydana geldi. Erdoğan A. idaresindeki 01 B 6275 plakalı aracı ile Kızılırmak Caddesi kavşağına geldiğinde Hacı Ali Ö. yönetimindeki 45 ABL 207 plakalı otomobilin sağ arka kısmına çarptı.

Savrulan parça çöp dökmeye çıkan adama isabet etti

Çarpışma sonucu 45 ABL 207 plakalı araçtan kopan parça, evinden çöp dökmek için çıkan Sebahaddin Doğan'ı yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu yaralanan sürücü Hacı Ali Ö.ve Doğan'a olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Sebahaddin Doğan kaldırıldığı Koru Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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