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Yerel Ankara'da aile faciası: Damat kahvaltıda kayınpederini öldürdü!
Yerel

Ankara'da aile faciası: Damat kahvaltıda kayınpederini öldürdü!

Yeniakit Publisher
2024-09-09 13:55:00 -
Ankara'da aile faciası: Damat kahvaltıda kayınpederini öldürdü!

Ankara'da Yasin Ertürk, kendisini kahvaltıya davet eden kayınpederi Cemil Cesur'u bıçaklayarak öldürdü. Kayınpederini öldüren damat, elleri kan içinde gözaltına alındı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Etimesgut ilçesinde meydana geldi.

Cemil Cesur, kızı ve damadını kahvaltıya davet etti. Kahvaltı sırasında Cemil Cesur ile damadı Yasin Ertürk arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesiyle üzerine Ertürk, kayınpederi Cesur'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Cemil Cesur, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.

ELLERİ KAN İÇİNDE GÖZALTINA ALINDI

Yasin Ertürk, çağırılan polis ekipleri tarafından elleri kan içinde evden çıkarken yakalanıp gözaltına alındı.

Cemil Cesur'un cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ"

Mahallede esnaflık yapan İbrahim Yıldız, "Rahmetliyi sokakta görürdüm. Dün damadını kahvaltıya davet etmiş. Sonrasında bir sorun olmuş. Sabah site görevlisi, damadına rahat geçinsin diye ev aldığını söyledi. Adamın biraz psikolojik sorunları varmış" dedi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertürk'ün sorgusu ise sürüyor.

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