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Ankara’da Açık Hava Sinema Günleri başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Açık Hava Sineması” ile Başkentlileri nostalji yolculuğuna çıkarıyor.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:26
Ankara’da Açık Hava Sinema Günleri başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Açık Hava Sineması” ile Başkentlileri nostalji yolculuğuna çıkarıyor.


Sıcak yaz akşamlarına keyif katan etkinliğin ilk gösterimi Nallıhan ve Beypazarı ilçesinde gerçekleştirildi. Her hafta cuma ve cumartesi günleri 16 ilçede Büyükşehir Belediyesi tırı üzerindeki dev ekranlardan gösterime sunulan unutulmaz Türk filmleri açık havada Başkentlileri geçmişe götürüyor. 7’den 70’e herkesin özlediği etkinliğe ilk gösterimde yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Türk filmlerine birlikte gülüp birlikte ağladı. Dönemin ünlü aktrist ve aktörlerinin rol aldığı Türk filmlerini açık havada izlemenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramında da bulundu. Açık havada sinema keyfi yaşayan vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkürlerini iletti.



Toplumsal birlikteliğin en güzel örneği


Yıllar öncesinin en önemli kültürel değerleri arasında yer alan Açık Hava Sineması’nı ilk kez Nallıhan’da izleyen Ali Ekber Aytaç, “Daha önce ilçemizde böyle bir etkinlik yapılmadı. Yapılan bu çalışmanın bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Bunun için Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim” dedi.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca yaz boyunca devam edecek olan Açık Hava Sineması’na ailesiyle birlikte gelen Fatma Çakıroğlu ise, “Bana ve çocuklarıma eğlence oldu. Düşünenlere çok teşekkür ediyorum” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:26
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