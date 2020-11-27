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Aktüel Ankara'da 88 göçmen yakalandı
Aktüel

Ankara'da 88 göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 12:55:49 -
Ankara'da 88 göçmen yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'da 88 sığınmacı yakalandı, iki kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Etimesgut ve Mamak ilçelerinde yaptığı uygulamalarda, 51'i Afganistan, 17'si Pakistan, 17'si Bangladeş ve 3'ü Özbekistan uyruklu 88 göçmen yakalandı.

Göçmenleri kente getiren 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerde ikisi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, diğer ikisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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