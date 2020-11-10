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Gündem Ankara'da 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması mı geldi?
Gündem

Ankara'da 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması mı geldi?

Son dakika: Ankara Valiliğinden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için flaş "koronavirüs" kararı açıklandı. Artan vaka sayısının ardından harekete geçen Ankara Valiliği son dakika tedbir kararı açıkladı. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:57:00 -
Ankara'da 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması mı geldi?

Son dakika haber... Ankara Valiliği: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir.

Ankara Valiliği: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir.

10 Kasım koronavirüs vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı, 10 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi.

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