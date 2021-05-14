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Ekonomi Ankara/Çankaya’da 872 m² iş yeri icradan satılacak
Ekonomi

Ankara/Çankaya’da 872 m² iş yeri icradan satılacak

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Çankaya’da bulunan 872 metrekare iş yerini 4 milyon 400 bin TL bedelle satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 15:05:00 -
Ankara/Çankaya’da 872 m² iş yeri icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda satışa konu taşınmazla ilgili olarak “Ankara İl, Çankaya İlçe, 15244 Ada, 1 Parsel, Karakusunlar Mah. 1. Kat, 27 Nolu Bağımsız Bölüm Toplantı salonu vasıflı taşınmazda 2 adet bar, 2 adet performans sahnesi, soyunma odası, ses ve ışık sistemleri, havalandırma sistemi, canlı konser performansına imkân veren ses ve ışık düzenekleri, sanayi tipi mutfak tesisatlarının bulunduğu mutfak kısmı, pişirme bölümü, bulaşıkhane bölümü, et-sebze hazırlık bölümü, derin dondurucu oda ve soğuk oda, içeceklerin depolandığı depolar, personel soyunma odası ve dolapları, yiyecek ve içeceklerin çıkartıldığı yük asansörü, jeneratör, teras bölümünde açık havada ve dev ekranın bulunduğu çok geniş bir oturma, eğlence, toplantı v.b. etkinlik alanı, aydınlatma direkleri, ortada bar kısmı, dekoratif tuğla kaplama duvarlar, bulunduğu tespit edilmiştir. Projesine göre taşınmaz brüt alanı 872,92m²’dir. 1. katta fuaye + çok amaçlı toplantı salonu ve wc’ler bulunmaktadır. Yerinde yapılan ölçümde net kullanım alanı 854,48m² olarak tespit edilmiştir. Teras bölümü, taşınmaza ait olmamakla birlikte kullanılmakta olduğu görülerek teras kısmı alanının 866,18m² olduğu tespit edilmiştir. Mahallinde cafe/bar, toplantı/eğlence salonu niteliğinde kullanılmaktadır.” denildi.

Taşınmazın birinci satışı 30.07.2021 tarih ve saat 11:00’de 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA’da yapılacak.

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