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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde görevlendirilmek üzere 8 öğretim üyesi alınacak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 12 Temmuz’da başlamış olup ilan başvuru süresi 15 gündür. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

12 Temmuz 2019 Cuma 09:37
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde görevlendirilmek üzere 8 öğretim üyesi alınacak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 12 Temmuz’da başlamış olup ilan başvuru süresi 15 gündür. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: 1 – Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma ek koşulları hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

2- Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3- Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;

4- Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

7 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

8- Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:37
  1. Erzurum
  2. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi alımı 2019 başvuru
  3. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019 başvuru

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