Ankara ve Mersin’de rüşvet operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Valiliğine bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli 19 kamu görevlisi ile kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri ileri sürülen 28 şüpheli için Ankara ve Mersin’de rüşvet operasyonu yapıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Valiliğine bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli 19 kamu görevlisi ile kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri ileri sürülen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 47 şüpheliden 37’si eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Mersin’de ise; rüşvet karşılığı işgal edilmiş hazine arazilerini bazı şahıslar adına tapulaştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi kamu görevlisi 3 zanlı tutuklandı.