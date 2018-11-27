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Ankara ve İzmir adayları da belli oldu… AK Parti 20 adayını daha açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenecek olan AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda 20 belediye başkan adayını açıklayacak. Bu 20 il arasında Ankara ve İzmir’de yer alırken İstanbul adayının bugün açıklanması beklenmiyor

27 Kasım 2018 Salı 07:04
Ankara ve İzmir adayları da belli oldu… AK Parti 20 adayını daha açıklıyor

Partisinin 16'su büyükşehir 40 il belediye başkan adayını hafta sonu törenle açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında da Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin adayını daha ilan edecek. Erdoğan, merakla beklenen İstanbul adayını ise Güney Amerika ziyaretinin ardından duyuracak.

Kıvanç El'in Milliyet'te yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün; Ankara, İzmir, Balıkesir, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Konya, Mardin, Muğla ve Sakarya büyükşehir, Afyonkarahisar, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Karaman, Muş, Uşak, Yozgat ve Sivas belediye başkanlarını açıklayacak.

İstanbul için tören düzenlenecek

Ankara ve İzmir adayının bugün açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği İstanbul adayının ise Erdoğan'ın Güney Amerika seyahati sonrasında duyurulması bekleniyor.

İstanbul'da ilçelere yönelik çalışmaların sürdüğü ve bu ilçelere yönelik görüşmelerin tamamlanmasının ardından İstanbul adayının da törenle açıklanacağı kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 07:04
  1. Karaman
  2. Yozgat
  3. Uşak
  4. Trabzon
  5. Sivas
  6. Sakarya
  7. Muş
  8. Muğla
  9. Mardin
  10. Konya
  11. İzmir
  12. İstanbul
  13. Hatay
  14. Eskişehir
  15. Çorum
  16. Çankırı
  17. Çanakkale
  18. Bingöl
  19. Balıkesir
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  25. Yerel seçim
  26. belediye başkan adayı
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  • TemelTemel42 dk önce
    Bravo Reis. Sen bizim her şeyimiz sin. Öğretmenler gününüzü kutlarım. Ayrıca Reis gibi, Gecesini gündüzüne katarak Milleti, Bayrağı, Vatanı ve Devleti için çalışırken, kanunsuz iş yapmadığı halde, mahkeme kararı olmadan, haksız–hukuksuz bir şekilde işine son verilen öğretmenlerin de gününü kutlar, görevlerine iade edilmesinin adaletin ve Hakkaniyetin gereği olduğunu hatırlatırım.
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