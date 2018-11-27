Ankara ve İzmir adayları da belli oldu… AK Parti 20 adayını daha açıklıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenecek olan AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda 20 belediye başkan adayını açıklayacak. Bu 20 il arasında Ankara ve İzmir’de yer alırken İstanbul adayının bugün açıklanması beklenmiyor27 Kasım 2018 Salı 07:04
Partisinin 16'su büyükşehir 40 il belediye başkan adayını hafta sonu törenle açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında da Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin adayını daha ilan edecek. Erdoğan, merakla beklenen İstanbul adayını ise Güney Amerika ziyaretinin ardından duyuracak.
Kıvanç El'in Milliyet'te yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün; Ankara, İzmir, Balıkesir, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Konya, Mardin, Muğla ve Sakarya büyükşehir, Afyonkarahisar, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Karaman, Muş, Uşak, Yozgat ve Sivas belediye başkanlarını açıklayacak.
İstanbul için tören düzenlenecek
Ankara ve İzmir adayının bugün açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği İstanbul adayının ise Erdoğan'ın Güney Amerika seyahati sonrasında duyurulması bekleniyor.
İstanbul'da ilçelere yönelik çalışmaların sürdüğü ve bu ilçelere yönelik görüşmelerin tamamlanmasının ardından İstanbul adayının da törenle açıklanacağı kaydedildi.
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