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Ankara Valisi Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı:

"Bayram sevincini ve mutluluğunu gönülden gönüle paylaşarak birlik, beraberlik duygularımızı pekiştirmeli, karamsarlık ve endişeye kapılmadan bayramımızı evlerimizde coşkuyla yaşamaya gayret etmeliyiz"

Yeniakit Publisher
2020-05-23 12:03:45 -
Ankara Valisi Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en buruk ramazan ayının yaşandığını vurgulayarak, bayram sevincinin ve mutluluğunun gönülden gönüle paylaşılarak, evlerde coşkuyla yaşanması gerektiğini belirtti.

Vali Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, ramazan ayının sonunda yeni bir bayrama daha kavuşmanın sevincinin, mutluluğunun yaşandığını bildirdi.

Şahin, Müslümanlara irade ve sabır eğitimi veren bu ayda farklı bir sınavdan geçildiğine işaret etti.

Ramazan ayının şifa veren, gönülleri zenginleştiren ikliminde tazelenerek Kovid-19'a karşı sorumluluk bilinciyle, umut ve direnç kaybedilmeden mücadele edildiğine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Bütün insanlığı sarsan bu hassas süreçte en yakınlarımızla bile görüşemesek de bayram sevincini ve mutluluğunu gönülden gönüle paylaşarak birlik, beraberlik duygularımızı pekiştirmeli, karamsarlık ve endişeye kapılmadan bayramımızı evlerimizde coşkuyla yaşamaya gayret etmeliyiz. Tüm Ankaralılar'ın bayramını tebrik ediyor, daha nice bayramlara sağlıkla ve huzurla erişmenizi yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Mübarek bayramın, ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa iyilik ve hayırlar getirmesini diliyorum."

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