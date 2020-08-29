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Aktüel Ankara Valisi Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:
Aktüel

Ankara Valisi Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

"Türk milleti bu zaferle, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiş, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya kabul ettirmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-08-29 16:48:18 -
Ankara Valisi Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, yayımladığı mesajda, Türk milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 98'inci yıl dönümünü kutlamanın gururu içerisinde olduklarını belirtti.

Kurtuluş Savaşı yıllarında imkansızlıklar içerisinde yakılan bağımsızlık meşalesinin, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının öncülüğünde kahraman milletin kararlılığı ile 30 Ağustos'ta zaferle taçlandığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Türk milleti bu zaferle, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiş, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istikbali için canından aziz bildiği vatanı uğrunda bağımsızlığını hedef alan şer odaklarına karşı gerektiğinde canını ortaya koyup, tüm tehditleri yok etmeye hazır ve güçtedir. Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle selamlıyorum."

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