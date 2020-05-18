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Ankara Valisi Şahin’den 19 Mayıs mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 23:25:56 -
Ankara Valisi Şahin’den 19 Mayıs mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Ankara Valisi Şahin mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 101. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. 19 Mayıs 1919 günü Samsun’da başlayan süreç, millî direniş ruhuyla verilen destansı bir kurtuluş mücadelesinin ardından zaferle taçlanmıştır. Bugünümüzün ve yarınlarımızın teminatı sevgili gençler, Bayramınız kutlu olsun. Milletimizin kurtuluş muştusu olan 19 Mayıs’ın; Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, duyulan güveni göstermesi bakımından, gençlik için bir iftihar vesilesidir. Şanlı ecdadımız bu vatanı sizlere emanet etmiştir. Mensubiyetinizin verdiği mesuliyetle, bu mukaddes emaneti daima koruyup yücelteceğinize inanıyor; yarınlara umutla bakıyoruz. Tüm insanlığın çok ciddi bir sınavdan geçtiği bu küresel salgın döneminde sevincimiz ve heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden kutlama etkinliklerimizi dijital ortamda gerçekleştireceğiz. Geleceğe emin adımlarla yürürken tüm güçlüklere karşı gençlerimizin enerjisi, geniş ufku, bilgi birikimi ve idealleri topluma güç verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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