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Aktüel

Ankara Valisi Şahin iş yerlerinde alınan Kovid-19 önlemlerini denetledi:

"Salgını belirli bir noktaya ulaştırmadan tekrar gerisin geriye döndürmek, eski başarılı günlerimizi yakalamak mümkün. Biraz daha dikkat, gayret ve sabır"

Yeniakit Publisher
2020-08-11 18:16:06 -
Ankara Valisi Şahin iş yerlerinde alınan Kovid-19 önlemlerini denetledi:

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, biraz daha dikkat, gayret ve sabırla, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede eski başarılı günleri yakalamanın mümkün olduğunu belirtti.

Şahin, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik İçişleri Bakanlığınca başlatılan 10 günlük özel denetimler kapsamında, iş yerlerinde alınan önlemleri inceledi.

Mamak ilçesindeki çalışmalara katılan Şahin, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve devletin aldığı tedbir kararlarının, vatandaş nezdinde uygulanabilirliğini ve farkındalığı artırmak olduğunu söyledi.

Cezalandırmak gibi bir amaçlarının olmadığını, vatandaşların, işletme çalışan ile sahiplerinin maske, mesafe ve temizlik kurallarını içselleştirmesi gerektiğini ifade eden Şahin, bu konulara odaklandıklarını vurguladı.

Ardından bir marketi denetleyen Şahin, "Bu markette kurallara uyulduğunu görüyoruz. Farkındalığı ne kadar yüksek seviyede tutarsak toplumumuzun sağlığı açısından güzel bir iş yapmış oluruz." diye konuştu.

Salgının son dönemde artış eğiliminde olduğunu hatırlatan Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Salgını belirli bir noktaya ulaştırmadan tekrar gerisin geriye döndürmek, eski başarılı günlerimizi yakalamak mümkün. Biraz daha dikkat, gayret ve sabır... Biliyoruz yaz günü maske takmak, birtakım konularda sabırlı davranabilmek zor bir iş ama bu sadece kendimiz için değil, sevdiklerimiz, ülkemiz, milletimizin geleceği ve sağlığı için yapmamız gereken bir fedakarlık."

Salgınla mücadelede herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğine işaret eden Şahin, bilinmeyen ve görünmeyen bir düşmanla mücadele edildiğini belirtti.


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