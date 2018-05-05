Ankara valisi felaketin bilançosunu açıkladı

Ankara'da yaşanan sele ilişkin konuşan Ankara valisi Ercan Topaca'Hasar tespit çalışması yapılıyor. Zarara uğrayanların araçlarına ve iş yerlerine fazla dokunmadan toparlanmalarını rica ediyoruz. Sayın Başbakanımızla da konuştum. Bütün hasarın karşılanacağını söyledi ve herkes geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastanelere intikal eden 3 yaralı var. Hayati tehlikesi olan kimse yok. Hasar tespiti yerinde yapılacağı için araçların yerinde kalması gerekir.' dedi.