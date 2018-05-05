Ankara valisi felaketin bilançosunu açıkladı
Ankara'da yaşanan sele ilişkin konuşan Ankara Valisi Ercan Topaca 'Can kaybı yok. 10-150 araçta hasar var. Vatandaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum. Hasar gören araçlarına dükkanlarına dokunmasınlar.' dedi.05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:25
Ankara'da yaşanan sele ilişkin konuşan Ankara valisi Ercan Topaca'Hasar tespit çalışması yapılıyor. Zarara uğrayanların araçlarına ve iş yerlerine fazla dokunmadan toparlanmalarını rica ediyoruz. Sayın Başbakanımızla da konuştum. Bütün hasarın karşılanacağını söyledi ve herkes geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastanelere intikal eden 3 yaralı var. Hayati tehlikesi olan kimse yok. Hasar tespiti yerinde yapılacağı için araçların yerinde kalması gerekir.' dedi.
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