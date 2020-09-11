Ankara Valiliği’nden yeni koronavirüs kararları yayımlandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara bir yenisi daha eklendi. Valiliğin aldığı karara göre, salgın artışının önüne geçmek için mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.
Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, sosyal yaşamı etkilerken, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar bildirildi. Ankara Valiliği’nin aldığı son dakika kararına göre, mesai saatleri değiştirildi.
Salgın yayılımını en aza indirmek için Ankara Valiliği’nden açıklamalar yapıldı.
Valiliğe bağlı kurumların mesai saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyuran Ankara Valiliği şu açıklamayı yaptı.
“Koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişikliklerle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde yoğunluğun ve salgının bulaş hızının azaltılması hedeflendi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır.”
Böylelikle kurumların mesai saatleri Pazartesi gününden itibaren değişmiş oldu.
Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacak.