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Aktüel

Ankara Valiliği’nden yağmur ve sel olaylarına karşı uyarı

Ankara Valiliği, il genelinde meteorolojik verilere göre, öğle saatlerinde yağmur ve sel yaşanabileceği konusunda vatandaşa uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:59:41 -
Ankara Valiliği’nden yağmur ve sel olaylarına karşı uyarı

Ankara Valiliği, il genelinde meteorolojik verilere göre, öğle saatlerinde yağmur ve sel yaşanabileceği konusunda vatandaşa uyarıda bulundu. Valilik açıklamasında, “Meteorolojik verilerle yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara merkez dahil olmak üzere doğu kesimlerinde (Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Altındağ, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Akyurt, Çubuk, Kahramankazan, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kalecik, Elmadağ, Bala) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve yıldırım riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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