  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı

Ankara Valiliği, bugün etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle ani sel, su baskını, rüzgar, dolu ve yıldırım düşmesi riskine karşı vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 09:34:00 -
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı

Ankara Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren pek çok ilçede etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, rüzgar, dolu ve yıldırım düşmesi riskine karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Meteorolojik verilerle yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara merkez dahil olmak üzere, doğu kesimlerinde (Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Altındağ, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Akyurt, Çubuk, Kahramankazan, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kalecik, Elmadağ, Bala) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve yıldırım riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı