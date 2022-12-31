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Gündem Ankara Valiliği'nden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açıklama
Gündem

Ankara Valiliği'nden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açıklama

Ankara Valiliği, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi olayına ilişkin çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 00:46:00 -
Ankara Valiliği'nden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açıklama

Ankara Valiliği öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş olayı hakkında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Çankaya İlçemizde meydana gelen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi olayının faillerinin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar olayın olduğu andan itibaren büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir” ifadelerini kullandı.

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