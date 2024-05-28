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Yerel Ankara Valiliğinden su baskını uyarısı!
Yerel

Ankara Valiliğinden su baskını uyarısı!

Yeniakit Publisher
2024-05-28 09:12:00 -
Ankara Valiliğinden su baskını uyarısı!

Ankara Valiliği, kent genelinde bugün etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağa karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği, kent genelinde bugün etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağa karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; 28 Mayıs 2024 Salı günü Ankara il genelinde beklenen gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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