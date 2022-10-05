Ankara Valiliğinden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

YENİ AKİT ANKARA

Bu gün akşam saatlerinde başlayacak sağanak yağışla ilgili Ankara valiliği uyarıda bulunarak, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Ankara Valiliği resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla akşam saatlerine başlayacak sağanak yağışa işaret ederek şu ifadelere yer verdi; “Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı. Bugün akşam saatlerinden itibaren ilimizin iç ve güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr beklendiğinden; yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”