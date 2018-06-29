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Ankara Valiliği 'ahlaksızlığa' dur dedi!

Ankara Valiliği, Komünist LGBT'ler grubunun 26. Onur Haftası rezaleti kapsamında organize ettiği, İngiliz yapımı Pride isimli filmin gösterimini yasakladı.

29 Haziran 2018 Cuma 11:30
Ankara Valiliği 'ahlaksızlığa' dur dedi!

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada söz konusu filmin paylaşımlarla halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği ve provokasyonlara neden olabileceği dile getirildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

Çeşitli sosyal medya ve birtakım yazılı ve görsel medya organlarından Komünist LGBT (Lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel) organizesinde; 28.06.2018 günü saat 19.30’da Çankaya ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkez’inde “Onur” (Pride) isimli film gösterisi yapılacağı bilgisi elde edilmiştir.

Söz konusu paylaşımlarla halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği; ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü gruplara yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönündeki istihbari bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, yapılmak istenen organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak; birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle de bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 11:30
  1. Ankara
  2. Pride
  3. Onur Yürüyüşü ahlaksızlığı

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