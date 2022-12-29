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Ekonomi Ankara Üniversitesi’ne işçi alınacak
Ekonomi

Ankara Üniversitesi’ne işçi alınacak

Ankara Üniversitesi hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile, 11 engelli ve 36 eski hükümlü olmak üzere toplam 47 sürekli işçi alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 13:13:00 -
Ankara Üniversitesi’ne işçi alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir. İlanda  belirtilen  şartların  tamamını  taşıyan  adaylar,  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden  29/12/2022–02/01/2023  tarihleri  arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir,

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapacaktır,

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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