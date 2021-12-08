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Gündem Ankara Üniversitesi'nde provokasyon! 'Ekonomik kriz' çığırtkanlığı ile olay çıkardılar
Gündem

Ankara Üniversitesi'nde provokasyon! 'Ekonomik kriz' çığırtkanlığı ile olay çıkardılar

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki sol gruplar, "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yaparak, üniversite kantininde forum düzenledi. Program sonrasında ülkücü grup ile sol grup arasında arbede yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 22:39:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, "Mülkiye Dayanışması" adlı sol grup tarafından bir "forum" düzenlendi. Forumda "ekonomik kriz" çığırtkanlığı ile iktidar hedef alındı.

İki grup arasında arbede

Forumdan sonra üniversitedeki ülkücü grupla solcu grup arasında arbede yaşandı. Emniyet güçleri kavgayı güçlükle ayırdı.

Polisin dağılın uyarılarına aldırış etmeyen "Mülkiye Dayanışması" adlı grup, biber gazı ile dağıtıldı.

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