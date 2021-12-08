Ankara Üniversitesi'nde provokasyon! 'Ekonomik kriz' çığırtkanlığı ile olay çıkardılar
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki sol gruplar, "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yaparak, üniversite kantininde forum düzenledi. Program sonrasında ülkücü grup ile sol grup arasında arbede yaşandı.
Yeniakit.com.tr
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, "Mülkiye Dayanışması" adlı sol grup tarafından bir "forum" düzenlendi. Forumda "ekonomik kriz" çığırtkanlığı ile iktidar hedef alındı.
İki grup arasında arbede
Forumdan sonra üniversitedeki ülkücü grupla solcu grup arasında arbede yaşandı. Emniyet güçleri kavgayı güçlükle ayırdı.
Polisin dağılın uyarılarına aldırış etmeyen "Mülkiye Dayanışması" adlı grup, biber gazı ile dağıtıldı.