Ankara Üniversitesi, YÖK Üstün Başarı Uluslararası İşbirliği Ödülü'nü getiren projenin detaylarını paylaştı

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi, YÖK Üstün Başarı Uluslararası İşbirliği Ödülü'nü getiren "Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Üretimi Yüksek Eğitim ve Öğretiminde Küresel Kapasite Geliştirme Projesi"nin detaylarını paylaştı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Bireysel" ve "Kurumsal" olmak üzere iki kategoride verildiği hatırlatıldı.

"Kurumsal Ödül" kategorisinde, Ankara Üniversitesinin "Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Üretimi Yüksek Eğitim ve Öğretiminde Küresel Kapasite Geliştirme Projesi" ile Uluslararası İşbirliği Ödülü'nün sahibi olduğu belirtilen açıklamada, projenin detaylarına ilişkin bilgi verildi.

Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Can Turgay, 3'ü Türkiye'den, 2'si Japonya'dan olmak üzere 5 üniversitenin, ziraat ve afet önleme alanlarında eğitim ve araştırmadaki temel uzmanlıkları paylaştıklarını ifade etti.

Ankara Üniversitesi, ODTÜ, Ege Üniversitesi, Niigata Üniversitesi ve Fukushima Üniversitesinin bu projede buluştuğunu anlatan Turgay, "Tecrübe, bilgi ve yüksek teknolojinin entegrasyonu ve geleceğe yönelik gelişmiş ziraat eğitiminde yeni bir yapı oluşturmak hedefte." ifadesini kullandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da bu ödüle sahip olmanın ve ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan almanın gurur ve motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Üniversitenin, uluslararasılaşma konusuna önem verdiğine, uluslararası akreditasyon ve iş birliği süreçlerine yoğun şekilde katılım gösterdiğine işaret eden Ünüvar, bilimin ve teknolojinin küresel anlamda paylaşılmasını hedefleyerek, dışa açılımda başarı için yoğun çaba gösterdiklerini aktardı.

Ünüvar, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, ödüle konu proje ile Türkiye ve Japonya'dan farklı paydaşların bir araya getirilerek ülkelerimiz arasındaki akademik ilişki zemininin genişletilmesi ve öğrenci değişimlerinin farklı beklentilere göre şekillendirilebilmesi genel amaç olarak görülmektedir. Öğrencilerimizin Japonya’nın bilgi birikimi ile teknolojisinden faydalanmaları çok önemli bir noktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerimize, her iki ülke koşullarında da burs, değişim süreçlerinde başarılı olan öğrencilerin saptanması ve onlara yatırım yapılarak gelecekte Türk-Japon ilişkilerine ve evrensel bilime katkı sağlayacak yüksek donanımlı insanlar olmaları imkanı sunulmaktadır."