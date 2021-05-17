İŞKUR üzerinden yapılan duyuruda, Ankara Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere en ortaöğretim mezunu 45 kişilik personel alımı yapılacağı bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…

Ankara Üniversitesi temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman?

Ankara Üniversitesi'ne İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri, yapı tesisat sistemleri teknisyeni, elektrik teknikeri ve elektrik teknisyeni alımı yapılacak. Personel alımlarına başvuru yapmak isteyen adaylar, 27 Mayıs 2021 tarihine kadar https://esube.iskur.gov.tr/ sitesi üzerinden başvuru yapmalıdırlar.

Ankara Üniversitesi personel alım şartları nelerdir?

1- Türk vatandaşı olmak,

2-18 yaşını tamamlamış olmak,

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4-Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

6-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

7-Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.

8-Güvenlik görevlisi meslek kolu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un yükümlülüklerine haiz olmak.

9-Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

10-İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

11-Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

12-Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.