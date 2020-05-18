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Ankara Üniversitesi Radyosu, dünyaya "19 Mayıs" özel yayını yapacak

Radyo, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan derlenen seçkiyi 100'den fazla ülkedeki dinleyicilerine ulaştıracak

Yeniakit Publisher
2020-05-18 17:57:05 -
Ankara Üniversitesi Radyosu, dünyaya "19 Mayıs" özel yayını yapacak

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi Radyosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan derlenen seçkiyi, 100'den fazla ülkeye dinletecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürk'ün sözü "Bütün ümidim gençliktedir" teması ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir çalışma gerçekleştirilecek.

Ankara Üniversitesi Radyosu, 19 Mayıs gününe özel olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün beğendiği şarkılardan derlenen bir seçki programı hazırladı. Seçkide, aralarında "Fikrimin İnce Gülü", "Kimseye Etmem Şikayet", "Vardar Ovası", "Yemen Türküsü" ve "Sarı Zeybek"in de bulunduğu eserler yer alıyor.

Toplam 100'den fazla ülkeye yayın yapan radyo, şarkıları 19 Mayıs günü boyunca dünya çapında tüm dinleyicilerine ulaştıracak.

- Daha önce görülmeyen fotoğraflardan özel seçki

Radyonun internet sayfası üzerinden birçoğu daha önce görülmeyen fotoğraflardan oluşan "Atatürk ve Gençlik" teması ile görsel bir seçki de yayınlayacak. Fotoğraflarda, Atatürk'ün yurt gezilerinden örnekler ve yaptığı çalışmalar ile genç kuşaklarla birlikte yer aldığı kareler göze çarpıyor. Çoğu ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivlerinden derlendi.


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