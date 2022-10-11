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Aktüel Ankara TOKİ arsası nerede? TOKİ Ankara arsa satışları hangi ilçelerde?
Aktüel

Ankara TOKİ arsası nerede? TOKİ Ankara arsa satışları hangi ilçelerde?

TOKİ 81 ilde 1 milyon arsa projesinin başvuruları 10 Ekim’de almaya başladı. Başvuru yapmak isteyenler ise hangi il ve ilçelerde projelerin yapılacağını araştırıyor. Peki, TOKİ Ankara arsa projesi hangi ilçelerde?

Yeniakit Publisher
2022-10-11 19:03:00 -
Ankara TOKİ arsası nerede? TOKİ Ankara arsa satışları hangi ilçelerde?

TOKİ 1 milyon arsa satışıyla ilgili başvuru sürecini başlattı. Başvuru işlemleri 10 Eylül-7 Kasım tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri Halkbank, Ziraat Bankası ve e-Devlet üzerinden alınıyor. Vatandaşlar hem konut hem arsa başvurusunda bulunabilecek. Her iki kura da aynı kişiye çıkarsa yalnızca birini kabul etme imkanına sahip olacak. Peki, Ankara TOKİ arsaların hangi ilçede?

Ankara TOKİ arsası nerede? TOKİ Ankara arsa satışları hangi ilçelerde?

 

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