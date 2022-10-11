TOKİ 1 milyon arsa satışıyla ilgili başvuru sürecini başlattı. Başvuru işlemleri 10 Eylül-7 Kasım tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri Halkbank, Ziraat Bankası ve e-Devlet üzerinden alınıyor. Vatandaşlar hem konut hem arsa başvurusunda bulunabilecek. Her iki kura da aynı kişiye çıkarsa yalnızca birini kabul etme imkanına sahip olacak. Peki, Ankara TOKİ arsaların hangi ilçede?

Ankara TOKİ arsası nerede? TOKİ Ankara arsa satışları hangi ilçelerde?