Ankara TOKİ arsası nerede? TOKİ Ankara arsa satışları hangi ilçelerde?
TOKİ 81 ilde 1 milyon arsa projesinin başvuruları 10 Ekim’de almaya başladı. Başvuru yapmak isteyenler ise hangi il ve ilçelerde projelerin yapılacağını araştırıyor. Peki, TOKİ Ankara arsa projesi hangi ilçelerde?
TOKİ 1 milyon arsa satışıyla ilgili başvuru sürecini başlattı. Başvuru işlemleri 10 Eylül-7 Kasım tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri Halkbank, Ziraat Bankası ve e-Devlet üzerinden alınıyor. Vatandaşlar hem konut hem arsa başvurusunda bulunabilecek. Her iki kura da aynı kişiye çıkarsa yalnızca birini kabul etme imkanına sahip olacak. Peki, Ankara TOKİ arsaların hangi ilçede?