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Ankara Ticaret Odası'ndan yeni dönem başladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) seçimleriyle oluşan Gürsel Baran başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.

26 Nisan 2018 Perşembe 18:35
Ankara Ticaret Odası'ndan yeni dönem başladı

Ankara Ticaret Odası'ndan (ATO) yapılan açıklamaya göre, odada bu ay gerçekleştirilen iki aşamalı seçimlerle yeni dönem başladı.

Yeni yönetim 26 Nisan'da ilk toplantısını yaptı. Yeni yönetimde Baran'ın yanı sıra Adem Ali Yılmaz, Edip Balcı, Halil İbrahim Yılmaz, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Murat Ülkü Karakuş, Nihat Uysallı, Nuh Acar, Süleyman Ekinci ve Temel Aktay yer aldı.

Toplantıda yeni yönetim görev dağılımı da yaptı. Başkan Baran'ın yardımcılıklarını Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay'ın yürütmesi kararlaştırıldı. Sayman üye olarak da Murat Ülkü Karakuş seçildi.

İlk olarak 14 Nisan'da ATO'nun 157 bin üyesini temsil eden meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi oda tarihinin en geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara tüccarını temsilen 67 meslek komitesinde 181'i meclis üyesi olmak üzere toplam 429 komite üyesi seçildi. Seçimler sonucu, ATO'daki meclis üyelerinden yaklaşık yüzde 64'ü yenilendi.

20 Nisan'da ise ATO üyeleri ikinci kez sandık başına giderek yönetim kurulunun başkanı, asil ve yedek üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu delegeleri için oy kullandı. Seçimde önceki dönem de Başkan olan Gürsel Baran yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 18:35
  1. Türkiye
  2. Fatih
  3. Ankara
  4. Çetinkaya
  5. Uysal
  6. Balcı
  7. Ekinci
  8. Ali Yılmaz
  9. İbrahim Yılmaz

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