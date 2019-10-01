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Ankara temsilcimizin evine ve arabasına haciz! Şehit kızını savunana yargı zulmü

Akit’te 2013’te yer alan ve Mavi Marmara şehidi Cengiz Akyüz’ün kızı Beyza Akyüz’ün okulda başörtüsü baskısına maruz kaldığını içeren "Şehidin kızını ağlattılar" başlıklı haberimiz sebebiyle gazetemiz ve Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı tazminata mahkum edildi.

01 Ekim 2019 Salı 09:35
Ankara temsilcimizin evine ve arabasına haciz! Şehit kızını savunana yargı zulmü

 Mustafa Şaşmaztürk  Ankara 

İskenderun Paşa Karaca Anadolu Öğretmen Lisesi’ndeki üç öğretmenin, şehit kızı Beyza Bengisu Akyüz’e uyguladığı başörtüsü baskısını 2013 yılında gündeme taşıyan gazetemiz Akit’e “sus cezası” verildi. Adana Bölge Adliye 3. Hukuk Mahkemesi, yerel mahkemenin Akit lehine verdiği kararı bozarak gazetemizi tazminat cezasına çarptırdı. O dönem haberi yapan Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’nın da evi ve arabası geçtiğimiz günlerde haciz altına alınarak suçlu muamelesi gördü.

Siyonist katillerin Mavi Marmara gemisinde şehit ettikleri Cengiz Akyüz’ün kızına İskenderun’da uygulanan başörtüsü yasağıyla ilgili mahkemeden şok bir karar çıkmasının ardından şimdi de haciz uygulaması ile Akit Gazetesi ve yöneticileri baskı altına alınmaya çalışılıyor. Adana Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin başörtülü mağdur ve Akit lehine verdiği kararı bozarak gazetemizi tazminat cezasına çarptırdı. Akyüz’ün mağduriyetini kamuoyuna “Şehidin kızını ağlattılar” haberiyle duyuran gazetemize “kusuru ağır” denilerek verilen 2019/325 no’lu kararda, okulu başörtülü mazluma dar eden öğretmenlerden Bülent Cengiz Önay’ın “zan altında bırakıldığı” öne sürüldü.

Şehit kızı Beyza Akyüz: “Akit’teki haber doğrudur”

3 Ekim 2013 tarihinde gazetemiz Akit’te yayınlanan “Şehidin kızını ağlattılar” haberiyle başlayan süreç şöyle gelişti: Mavi Marmara Şehidi Cengiz Akyüz’ün, o dönem İskenderun Paşa Karaca Anadolu Öğretmen Lisesi 10. sınıfta eğitim gören kızı Beyza Bengisu Akyüz, okula başörtülü geldiği gerekçesiyle okul öğretmenlerinin tehditlerine maruz kaldı. İnancını başında taşıyan lise talebesi Akyüz, okul öğretmenlerinin baskısına uğradı. Okuldaki bir takım öğrenci grubunun da şehit kızı Beyza Akyüz’e tepki koymasını sağlayan öğretmenler hakkında okul idaresinin onayıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yerel mahkemede başörtü yasakçılarının mağdur ettiği Beyza Akyüz ve ailesi dinlendi ve öğretmenin tazminat talebi reddedildi. Mağdur öğrenci Beyza Akyüz ve annesi mahkemede “Akit’in haberi aynen yazıldığı gibidir, ifadelerimiz doğrudur” dediler.

Mavi Marmara gemisinde bulunan İskenderun İnsani Yardım Derneği (İHH) Üyesi Cengiz Akyüz (41) kafasının arkasından, yüzünün sağından, sırtından ve sol bacağından tam 4 kurşunla vurularak şehid edilmiş; ardında 9, 12, 14 yaşlarında üç yetim kalmıştı.

Akit’e “sus cezası” verdiler”

Yerel mahkemede mağduru dinledi ve öğretmenin tazminat talebi reddedildi. Ancak başörtü yasakçısı öğretmen tarafından dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. Dosya üzerinde inceleme yapan Adana Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, tarihe karanlık harflerle yazılacak skandal bir karar verdi. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin başörtülü mağdur ve Akit lehine verdiği kararı bozarak gazetemizi tazminat cezasına çarptırdı.

“Yasakçılara cesaret kazandıran karar”

Başörtüsü yasakçılarına cesaret kazandıracak skandal karar, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Başkanı Tuğrul Can, mahkeme üyesi Kürşat Köylü ve Elif Çağlar’ın imzalarıyla alındı. İstinafın kararıyla gazetemiz Akit, mahkeme giderleri hariç 5 bin TL tazminat cezasına çarptırıldı. Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’ya da verilen tazminat cezası sebebiyle ikamet ettiği evine ve arabasına haciz getirildi. İtiraza kapalı ve kesin olarak verilen tazminat kararını, vesayet odaklarıyla her sahada mücadeleyi ilke edinen Akit, Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

“Şehit kızı şimdi hukuk okuyor”

O dönem lise öğrencisi olan ve başörtüsü yasakçılarının saldırılarına maruz kalan Beyza Akyüz şimdi Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk fakültesinde eğitim hayatına devam ediyor. Akit’e verilen cezanın yasakçı ve vesayetçi zihniyetin kazanmasına sebep olduğunu belirten şehit kızı Beyza Bengisu Akyüz, “Tazminatı kazanan sadece bir kişi değil. Kazanan, hiçbir zaman eksilmeyen vesayetçi zihniyet oldu” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 09:35
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  11. Akit Gazetesi
  12. Adana Bölge Adliye Mahkemesi
  13. Bülent Cengiz Önay
  14. Mavi Marmara Şehidi Cengiz Akyüz
  15. Beyza Bengisu Akyüz
  16. Beyza Akyüz
  17. Milli Eğitim Bakanlığı
  18. Mavi Marmara
  19. İskenderun İnsani Yardım Derneği (İHH) Üyesi Cengiz Akyüz
  20. İstinaf mahkemesi
  21. Başörtüsü yasakçıları
  22. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Başkanı Tuğrul Can
  23. Kürşat Köylü
  24. Elif Çağlar
  25. Anayasa Mahkemesi
  26. Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk fakültesi

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