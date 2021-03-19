  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu kadarına da pes! Samsun'un koronavirüste neden birinci olduğu anlaşıldı

İYİ Parti'den HDPKK'ya skandal destek: Kabul etmiyoruz

Temel Karamollaoğlu vatandaşları paniğe sevk etti! 'Yakında paranızın yüzde 10'una el konulacak'

Uzman isim açıkladı: Türkiye ve Mısır arasında dengeleri değiştirecek adım

Dikkat Dikkat! LGBT nasıl “İstanbul Sözleşmesi”ne gizlendi ise ‘yapay et’ de “hayvan hakları”na gizlenmiş bir bombadır

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a uyarı: Başkanlığın düşer

Mehmet Metiner uyararak tehlikeyi açıkladı: AYM eğer bunu yapmazsa...

Faruk Gergerlioğlu’nu Leyla Zana’ya benzetenler halt etmiş! Hadi bir an için o yıllara dönelim…

Bu sözler Kemalist Ayşenur Arslan’a ait! 'Demirtaş terörden uzak biri'

Bozuk saat günde 2 kez doğruyu gösterir! Soner Yalçın’dan CHP’lilere ters köşe!
Ekonomi Ankara-Tahran seferleri başladı
Ekonomi

Ankara-Tahran seferleri başladı

Anadolu Jet’in Ankara Esenboğa Havalimanı ile İran’ın başkenti Tahran arasındaki uçak seferleri başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 20:18:00 -
Ankara-Tahran seferleri başladı

Anadolu Jet’in dün başlayan Ankara-Tahran seferleriyle, binlerce yıllık tarihi mirasları, ihtişamlı sarayları, çarşıları ve lezzet dolu yöresel mutfağıyla bilinen Elbruz Dağları’nın eteğindeki İran’ın başkentine ulaşım imkanı sağlandı. Ankara-Tahran hattında gidiş-dönüş uçuşlar pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacak. Seyahatlerini planlamak isteyen yolcular, Anadolu Jet’in internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Ankara-Tahran biletlerine erişebilecek. Bu ay içinde bilet alan yolcular, cezasız değişiklik hakkına da sahip olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye kritik gelişmeyi duyurdu: Mısır ilan etti
Gündem

Türkiye kritik gelişmeyi duyurdu: Mısır ilan etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Mısır ruhsat sahası açmayı ila..
Tsunamide öldü sanılıyordu! Polis memuru 16 yıl sonra bakın nerde bulundu
Dünya

Tsunamide öldü sanılıyordu! Polis memuru 16 yıl sonra bakın nerde bulundu

Endonezya'da 2004 yılında yaşanan tsunamide kaybolan ve öldüğü düşünülen polis memurunun 16 yıl sonra akıl hastanesinde olduğu ortaya çıktı...
Vakaların patladığı ilde Vali isyan etti! Skandalı açıkladı
Gündem

Vakaların patladığı ilde Vali isyan etti! Skandalı açıkladı

Koronavirüs vakalarının artığı Samsun'da Vali Zülkif Dağlı, filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan skandalı açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay