Ankara-Tahran seferleri başladı
Anadolu Jet’in Ankara Esenboğa Havalimanı ile İran’ın başkenti Tahran arasındaki uçak seferleri başladı.
Anadolu Jet’in dün başlayan Ankara-Tahran seferleriyle, binlerce yıllık tarihi mirasları, ihtişamlı sarayları, çarşıları ve lezzet dolu yöresel mutfağıyla bilinen Elbruz Dağları’nın eteğindeki İran’ın başkentine ulaşım imkanı sağlandı. Ankara-Tahran hattında gidiş-dönüş uçuşlar pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacak. Seyahatlerini planlamak isteyen yolcular, Anadolu Jet’in internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Ankara-Tahran biletlerine erişebilecek. Bu ay içinde bilet alan yolcular, cezasız değişiklik hakkına da sahip olacak.