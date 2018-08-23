Ankara sokakları bekçilere emanet

OĞUZHAN GÜLTEKİN/ANKARA

Düdük sesiyle tenha sokakları çınlatarak mahalle aralarında asayişi sağlayan mahalle bekçileri geri dönerken, huzur da döndü. İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı rapora da yansıyan, bekçilerin göreve başlamasıyla birlikte suç oranların azalmasını Akit’e değerlendiren Ufuktepe Mahalle Muhtarı Abdullah Ergül, “Parklar, bahçeler, sokak daha güvenli hale geldi. Bekçiler göreve başladığından beri sokaklarda gece saatlerinde madde kullananlar azaldı. Hırsızlar rahat rahat gezemiyorlar. Bekçilerin sokaklarda olmasında büyük fayda var. Eski dönemlerle kıyasladığımız zaman şimdiki bekçilerimiz daha acemi. Ama şu anda sokaklarda çalışan arkadaşlarımız sokaklara henüz hakim olamadılar. Bekçilerimiz sokaklara hakim olduğu zaman suç oranlarında daha fazla düşüş yaşanacağına inanıyorum. Bu proje halkımız için yapılmış şimdiye kadar ki en iyi proje diyebilirim. Bekçilerimizin gece sokaklarda gezip tek bir düdük çalması bile suça meyilli insanların içine korku salmaya yetiyor. Biz Emniyet Müdürümüzle yaptığımız toplantılar da bu sistemin geliştirilerek devam etmesini dile getirdik. Daha fazla olmaları konusunda düşüncelerimizi söyledik. Mahallenin muhtarları olarak bizim de bu uygulamada ki yerimiz, görev yapan bekçilerimizin eksiklerini dile getirmek onların görev standardını yükselterek daha iyi görev yapmalarını sağlamaktır. Sokaklarda yürüyerek görev yapan bekçilerimize herhangi bir araç verilmesi söz konusu değil. Zaten herhangi bir suç unsuru ile karşılaştıkları zaman yetersiz olduklarını düşündüklerinde telsizle polis ekiplerine çağrıda bulunup suçları etkisiz hale getiriyorlar. Zaten her mahallede iki tane bekçimiz var. Mahallemizin güvenliği onlara emanettir” diye konuştu.

Akit’e konuşan vatandaşların büyük bölümü de bekçilerin sokaklara dönüşüyle birlikte huzurun da döndüğü görüşünde birleşiyorlar.