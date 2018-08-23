0553 313 94 23

Ankara sokakları bekçilere emanet

Düdük sesiyle tenha sokakları çınlatarak mahalle aralarında asayişi sağlayan mahalle bekçileri geri dönerken, huzur da döndü. İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı rapora da yansıyan, bekçilerin göreve başlamasıyla birlikte suç oranların azalmasını Akit’e değerlendirdi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 13:24
Ankara sokakları bekçilere emanet

OĞUZHAN GÜLTEKİN/ANKARA

Düdük sesiyle tenha sokakları çınlatarak mahalle aralarında asayişi sağlayan mahalle bekçileri geri dönerken, huzur da döndü. İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı rapora da yansıyan, bekçilerin göreve başlamasıyla birlikte suç oranların azalmasını Akit’e değerlendiren Ufuktepe Mahalle Muhtarı Abdullah Ergül, “Parklar, bahçeler, sokak daha güvenli hale geldi. Bekçiler göreve başladığından beri sokaklarda gece saatlerinde madde kullananlar azaldı. Hırsızlar rahat rahat gezemiyorlar. Bekçilerin sokaklarda olmasında büyük fayda var. Eski dönemlerle kıyasladığımız zaman şimdiki bekçilerimiz daha acemi. Ama şu anda sokaklarda çalışan arkadaşlarımız sokaklara henüz hakim olamadılar. Bekçilerimiz sokaklara hakim olduğu zaman suç oranlarında daha fazla düşüş yaşanacağına inanıyorum. Bu proje halkımız için yapılmış şimdiye kadar ki en iyi proje diyebilirim. Bekçilerimizin gece sokaklarda gezip tek bir düdük çalması bile suça meyilli insanların içine korku salmaya yetiyor. Biz Emniyet Müdürümüzle yaptığımız toplantılar da bu sistemin geliştirilerek devam etmesini dile getirdik. Daha fazla olmaları konusunda düşüncelerimizi söyledik. Mahallenin muhtarları olarak bizim de bu uygulamada ki yerimiz, görev yapan bekçilerimizin eksiklerini dile getirmek onların görev standardını yükselterek daha iyi görev yapmalarını sağlamaktır. Sokaklarda yürüyerek görev yapan bekçilerimize herhangi bir araç verilmesi söz konusu değil. Zaten herhangi bir suç unsuru ile karşılaştıkları zaman yetersiz olduklarını düşündüklerinde telsizle polis ekiplerine çağrıda bulunup suçları etkisiz hale getiriyorlar. Zaten her mahallede iki tane bekçimiz var. Mahallemizin güvenliği onlara emanettir” diye konuştu.

Akit’e konuşan vatandaşların büyük bölümü de bekçilerin sokaklara dönüşüyle birlikte huzurun da döndüğü görüşünde birleşiyorlar.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 13:24
  1. Ankara
  2. bekçi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'nin istediği Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu
    1. Fenerbahçe'nin istediği Ben Arfa'nın..
    2. Van Gölü'nde ciddi değişim! Su..
    3. Süper Lig ekibinden Tolga Ciğerci ve..
    4. TSK duyurdu! İmha edildi
    5. Fransa'daki saldırı DAEŞ üstlenmişti,..
    6. Almanya'dan İran teklifi: Amerika'dan..
    7. Fenerbahçeli Soldado'ya sürpriz talip
    8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    9. 'Yunanistan aldığı karardan bir an..
    10. Türkiye ve Rusya arasında kritik İdlib..
    11. Kudüs'te Filistinlileri taşıyan otobüs..
    12. PSG'nin talip olduğu Clichy hakkında..
    13. PFDK cezaları açıkladı!
    14. Saniyeler içinde olan oldu! Rögara..
    15. Bekir Pakdemirli: Orman yangınına..
    16. TSK'dan Münbiç hattında 34'üncü..
    17. Kütahya’da yıldırım isabet eden çiftçi..
    18. Sakarya'da serinlemek için denize..
    19. Malatya'da trafik kazası: 1 kişi öldü,..
    20. Yunanistan'dan darbecilere skandal..
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak