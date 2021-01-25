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Gündem Ankara-Sivas YHT'den güzel haber geldi
Gündem

Ankara-Sivas YHT'den güzel haber geldi

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesinde performans testleri başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 11:09:00 -
Ankara-Sivas YHT'den güzel haber geldi

Hattın performansı üzerinde yapılacak testlere sabah saat 08.00 itibariyle başlandı. Ankara-Balışeyh konvansiyonel hat kesimi ve devamında Balışeyh- Sivas yüksek hızlı tren hat kesimi üzerinde, yüksek hızlı tren setinin, imalatı tamamlanan demiryolu hattında, 25 KV 50 Hz elektrifikasyon katener hattı altındaki performansı ile hat üzerinde bulunan tüm sinyalizasyon sistemi, özellikle tren tespit sistemiyle olan etkileşiminin gözlemlenmesi amacıyla performans testi gerçekleştirilecek.

2 saate düşürecek

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile ilgili test çalışmalarına, hat ölçüm testleri, dinamik testler, ETCS Seviye 1 testleri ile devam edilecek ve testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Ankara-Sivas arasını 2 saate düşürecek hattın açılışı yapılarak işletmeye alınacak.

"Ankara-Sivas arası yaklaşık 405 km'lik bir güzergah"

Söz konusu çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun şunları kaydetti:"Ankara-Sivas arası yaklaşık 405 km'lik bir güzergah. Zorlu coğrafyalardan geçtik. Ama İnşallah sona yaklaştık. Özellikle elektrifikasyonda önemli bir aşamaya geldik. Bu anlamda sahadaki imalatı yapılan kesimlerle trenin etkileşimini görmek üzere hızlı trenimizle Sivas'a gideceğiz. Çok heyecanlıyız."

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