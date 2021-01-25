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Ekonomi Ankara-Sivas YHT ücreti ne kadar?
Ekonomi

Ankara-Sivas YHT ücreti ne kadar?

Türkiye, AK Parti iktidarıyla birlikte ulaşımda adeta çığır açtı. Hem denizden hem de aradan nice yollar yapılarak çileye dönüşen ulaşım artık konfor haline geldi. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı projesinde performans testleri başladı. Ankara ile Sivas YHT ile ulaşım 2 saate düşürülecek. Peki Ankara-Sivas YHT seferleri ne zaman başlayacak? Ankara-Sivas YHT ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 14:38:00 -
Ankara-Sivas YHT ücreti ne kadar?

Ankara ile Sivas arasındaki seyahat süresini 2 saate düşürmesi hedeflenen YHT hattının performans testleri başladı. Saat 08.00'de Ankara YHT Garı'ndan yola çıkan yüksek hızlı tren, söz konusu testleri yaparak Sivas'a ulaşacak.   Ankara-Sivas YHT hattıyla ilgili test çalışmalarına, hat ölçüm, dinamik ve 'ETCS Seviye 1' testleriyle devam edilecek. 

Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları:

Ankara-Sivas YHT ücretleri hızlı trenin tam faaliyete geçmesiyle birlikte belli olacak. İstanbul > Konya, Konya > İstanbul Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarını öğrenmek ve online tren bileti satın almak için aşağıda yer alan "eybis" Elektronik Yolcu Bilet İşlemleri Sistemini kullanabilirsiniz. İstanbul (Halkalı) Konya Yüksek Hızlı Tren standart bilet temel ücreti 114.00 TL'dir. Bu fiyat bilet satın alırken farklılık gösterebilir.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri

Yüksek Hızlı Tren bilet almak içini tıklayın

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