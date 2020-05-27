Ankara-Sivas YHT hattında çalışmalar hız kesmedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak, vatandaşımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi. Ankara-Sivas YHT Hattı Elmadağ Şantiyesi’nde incelemelerde bulunarak işçilerle bayramlaşan Karaismailoğlu, proje tamamlandığında iki şehir arasındaki 393 kilometrelik mesafenin 12 saat yerine 2 saatte alınacağını söyledi. Karaismailoğlu, projenin tamamlanmasıyla işletme hızı saatte 250 kilometre olmak üzere Ankara-Sivas güzergahında elektrikli ve sinyalli olarak YHT işletmesi yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Ankara-Sivas YHT Projesi, üstyapı ve elektromekanik yapım işleri, Kayaş-Yerköy arası 151 kilometre ve Yerköy-Sivas arası da 242 kilometre olmak üzere iki etap halinde ve toplam 393 km olarak inşa ediliyor. Güzergah boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere toplam 8 istasyon vatandaşa hizmet verecek.”