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Medya “Ankara Şehir Hastanesi’nin Yapılış Öyküsü İlk Kez TRT Belgesel’de
Medya

“Ankara Şehir Hastanesi’nin Yapılış Öyküsü İlk Kez TRT Belgesel’de

Avrupa’nın en büyük sağlık tesisi olma özelliğini taşıyan Ankara Şehir Hastanesi’nin inşa sürecini anlatan “Türkiye’nin Dev Yapıları” belgeseli, TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak. “Türkiye’nin Dev Yapıları” belgeseli, “Ankara Şehir Hastanesi”ni konu alan bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de TRT Belgesel’de, saat 22.30’da TRT Türk’te, 29 Ocak Pazartesi ise saat 01.20’de TRT Haber’de ekranlara gelecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 14:58:00 - 2023-01-28 15:18:16
"Ankara Şehir Hastanesi’nin Yapılış Öyküsü İlk Kez TRT Belgesel’de

Avrupa’nın en büyük sağlık tesisi olma özelliğini taşıyan Ankara Şehir Hastanesi’nin inşa sürecini anlatan “Türkiye’nin Dev Yapıları” belgeseli, TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak. “Türkiye’nin Dev Yapıları” belgeseli, “Ankara Şehir Hastanesi”ni konu alan bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de TRT Belgesel’de, saat 22.30’da TRT Türk’te, 29 Ocak Pazartesi ise saat 01.20’de TRT Haber’de ekranlara gelecek.

TRT Belgesel’in başarılı programı “Türkiye’nin Dev Yapıları” belgeselinin yeni bölümünde, Avrupa’nın en büyük sağlık tesisi olma özelliğini taşıyan Ankara Şehir Hastanesi’nin inşa süreci ekrana taşınacak. Belgeselin merakla beklenen yeni bölümü, yarın akşam saat 20.00’de TRT Belgesel’de, saat 22.30’da TRT Türk’te, 29 Ocak Pazartesi ise saat 01.20’de TRT Haber ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

“Türkiye’nin Dev Yapıları belgesel” serisiyle, Türk mimar ve mühendislerin imzasını taşıyan, Türkiye’nin gelecek vizyonunu yansıtan, tasarım ve teknolojileriyle dünyada hayranlık uyandıran devasa yapıların zorlu inşa süreçleri adım adım ekrana taşınıyor.

Günde 30 bin hasta kabulünün yapılabildiği, 3 bin 700 yatak kapasitesine, 904 polikliniğe ve 700 yoğun bakım ünitesine sahip olan Ankara Şehir Hastanesi, aynı anda 800 ameliyatın gerçekleşebildiği devasa bir kompleks. Avrupa’nın en büyük sağlık tesisi olan hastane, tüm birimleri tek seferde inşa edilen, dünyanın üçüncü büyük hastanesi olma özelliğini de taşıyor. Ankara Şehir Hastanesi, 4 yılda tamamlanarak hizmete açıldı. “Türkiye’nin Dev Yapıları” belgeselinde sunucu Tolga Gürsoy, 1300 dönümlük bir alana kurulan sağlık kompleksinin zorlu inşa sürecini, projeyi gerçekleştiren ekibin üyeleriyle konuşuyor.

Ankara Şehir Hastanesi’nin zorlu inşa sürecini konu alan “Türkiye’nin Dev Yapıları” belgeseli yarın akşam saat 20.00’de TRT Belgesel’de ekranlara gelecek.

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