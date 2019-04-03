Ankara Polatlı'da oylar yeniden sayılacak! AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi

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