Ankara Oto, 33 yıllık otomotiv tecrübesini yeni yatırımıyla büyüttü. 1993 yılında FIAT markasıyla otomotiv sektöründeki faaliyetlerine başlayan Ankara Oto, yeni tesisinde Jeep ve Alfa Romeo markalarının yanına DS Automobiles ve Maserati'yi de ekleyerek premium otomobil pazarındaki varlığını güçlendirdi. Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, Tofaş Markalar Direktörü İbrahim Anaç, Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin, DS Automobiles, Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Selim Eskinazi, Fer-Mas Müdürü Güçlü Yakal, Ankara Oto Kurucu Başkanı Yüksel Ceylan ve Ankara Oto Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ceylan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete açılan yeni tesis, Alfa Romeo, Jeep, DS Automobiles ve Maserati markalarını modern satış ve satış sonrası hizmet altyapısıyla aynı çatı altında buluşturuyor. 3.500 metrekarelik servis alanı, 2.400 metrekarelik ikinci el araç showroomu ve 1.400 metrekarelik dört markalı showroomuyla dikkat çeken yatırım, Ankara ve çevre illerdeki müşterilere daha kapsamlı ve ayrıcalıklı bir otomotiv deneyimi sunmayı hedefliyor. FIAT, Jeep ve Alfa Romeo markalarında uzun yıllardır elde ettiği kesintisiz Türkiye perakende satış birinciliklerinin yanı sıra 80'in üzerinde performans ödülüne layık görülen Ankara Oto, yeni yatırımıyla satış, satış sonrası hizmetler ve müşteri deneyimi alanlarındaki başarılı performansını daha da ileri taşımayı amaçlıyor.

Otomotiv sektöründe 33 yıllık deneyime sahip Ankara Oto, Ankara'da gerçekleştirdiği yeni yatırımıyla temsil ettiği markaları ve hizmet kapasitesini genişletiyor. Düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirilen yeni tesis, Alfa Romeo, Jeep, DS Automobiles ve Maserati markalarını bir araya getirirken Spoticar markasıyla ikinci el araç hizmetlerini de aynı çatı altında sunuyor. FIAT markasıyla başlayan ve uzun yıllara dayanan başarılı bir iş ortaklığına dönüşen Tofaş ile ilişkilerini yeni markalar ve yatırımlarla güçlendiren Ankara Oto, premium otomobil pazarında yeni bir büyüme dönemine giriyor. Modern showroom alanları, kapsamlı teknik servis altyapısı, ikinci el araç hizmetleri ve araç bakım uygulamalarıyla tasarlanan tesis, müşterilerin otomobille ilgili farklı ihtiyaçlarına bütünsel çözümler sunmayı hedefliyor.

Ankara Oto'nun yeni tesisinin açılışı, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, Tofaş Markalar Direktörü İbrahim Anaç, Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin, DS Automobiles, Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Selim Eskinazi, Fer-Mas Müdürü Güçlü Yakal, Ankara Oto Kurucu Başkanı Yüksel Ceylan ve Ankara Oto Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ceylan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta, otomotiv sektöründe güçlü bayi yapılanmasının, uzun vadeli iş ortaklıklarının ve müşteri odaklı yatırımların önemi vurgulandı.

Haydar Yenigün: "Güçlü bayi teşkilatımız başarılarımızın en önemli unsurlarından biri"

Ankara Oto'nun yeni tesisinin açılışında konuşan Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Koç Topluluğu'nun Türkiye otomotiv sektörüne duyduğu güveni ve uzun vadeli yatırım anlayışını vurguladı. Ankara Oto ile FIAT markasıyla başlayan köklü iş birliğinin bugün yeni markalar ve yatırımlarla daha da güçlendiğini belirten Yenigün, şu değerlendirmede bulundu:"Koç Topluluğu olarak ülkemizin geleceğine duyduğumuzgüçlü inancımızla, her zaman olduğu gibi bugün de cesaret ve sorumlulukla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Türkiye otomotiv sektörü, 2025 yılındaki tarihi rekor seviyelerinin altında seyretse de 5ve 10yıllık dönem ortalamalarının üzerinde güçlü bir performans sergilemeyi sürdürüyor. Topluluğumuzun otomotiv sektöründeki başarılarında güçlü bayi teşkilatımızın çok büyük payı bulunuyor. Bayilerimizle karşılıklı güven ve iş birliğine dayalı uzun ilişkiler geliştiriyor; bu iş ortaklıklarının nesilden nesile aktarılarak başarıyla sürdürülmesini son derece önemsiyoruz. Ankara Oto da bu yaklaşımımızın en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. FIAT markamızla 90'lı yıllarda başlayan iş birliğimiz, Jeep ve Alfa Romeo markalarımızla daha da güçlendi. Son 5yıldır Jeep ve Alfa Romeo markalarında Türkiye perakende satış birinciliğini sürdüren Ankara Oto, istikrarlı iş sonuçları, müşteri odaklı yaklaşımı ve hizmet kalitesiyle önemli başarılara imza atıyor. Bugün bu başarılı iş ortaklığımıza DS Automobiles ve Maserati markalarının dakatılmasıhem Ankara Oto'nun hem de markalarımızın geleceğine yönelik önemli bir adım. Bu yatırımın Ankara'daki müşterilerimize sunduğumuz hizmet standartlarını ve müşteri memnuniyetini daha da ileri taşıyacağına inanıyorum. Başta Ceylan Ailesi olmak üzere bu değerli yatırımda emeği geçen herkesi kutluyorum."

Osman Ceylan: "33 yıllık deneyimimizi yeni markalar ve güçlü yatırımlarla geleceğe taşıyoruz"

Ankara Oto Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ceylan, yeni tesisin şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:"Ankara Oto olarak 1993 yılında FIAT markasıyla başladığımız otomotiv yolculuğumuzu, bugün farklı müşteri beklentilerine yanıt veren güçlü bir marka ve hizmet yapılanmasıyla sürdürüyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana temel önceliğimiz, müşterilerimizle uzun vadeli güven ilişkileri kurmak, hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek ve elde ettiğimiz başarıları yeni yatırımlarla daha ileri taşımak oldu. FIAT, Jeep ve Alfa Romeo markalarında yıllardır sürdürdüğümüz Türkiye perakende satış birincilikleri ve kazandığımız 80'in üzerindeki performans ödülü, ekip arkadaşlarımızın emeğinin, müşteri odaklı yaklaşımımızın ve iş ortaklarımızla kurduğumuz güçlü ilişkilerin en somut göstergeleri arasında yer alıyor. Bugün DS Automobiles ve Maserati markalarını da bünyemize katarak hayata geçirdiğimiz yeni tesisimizle, Ankara ve çevre illerdeki müşterilerimize satıştan satış sonrasına, ikinci el araç hizmetlerinden araç bakım ve koruma uygulamalarına kadar çok daha kapsamlı bir otomotiv deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Tofaş ve iş ortaklarımızla uzun yıllardır sürdürdüğümüz güçlü iş birliklerini, değişen müşteri beklentilerine ve otomotiv sektöründeki dönüşüme yanıt veren yatırımlarla geliştirmeyi son derece önemsiyoruz. Babam Yüksel Ceylan'ın temellerini attığı bu yolculuğu, çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla geleceğe taşırken Ankara'ya, müşterilerimize ve otomotiv sektörüne kalıcı değer yaratmaya devam edeceğiz."

İbrahim Anaç: "Ankara'daki premium müşteri deneyimini daha ileri taşıyoruz"

Ankara Oto'nun yeni yatırımının Tofaş'ın çok markalı yapısı açısından önemli bir gelişme olduğunu belirten Tofaş Markalar Direktörü İbrahim Anaç, premium otomobil pazarında müşteri beklentilerinin hızla değiştiğine dikkat çekti. Ankara'nın markalar açısından stratejik öneme sahip şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Anaç, şöyle konuştu:"Ankara Oto, Alfa Romeo ve Jeep markalarımızı uzun yıllardır başarıyla temsil eden, satış performansı, müşteri memnuniyeti ve istikrarlı yönetim anlayışıyla öne çıkan çok değerli iş ortaklarımızdan biri. Bugün DS Automobiles ve Maserati markalarımızın da bu güçlü yapıya katılmasıyla iş birliğimizi yeni bir döneme taşıyoruz. Bu genişlemeyi, Ankara Oto'nun yetkinliklerine ve gelecekteki potansiyeline duyduğumuz güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Otomotiv perakendeciliği hızla değişiyor. Kişiselleştirilmiş müşteri ilişkileri, elektrikli mobilite ve 360 derece araç sahipliği deneyimi, sektörümüzde yeni standartları oluşturuyor. Artık müşterilerimize yalnızca güçlü ürünler sunmak yeterli değil; otomobilin etrafında oluşturduğumuz güven, hizmet kalitesi ve sahiplik deneyimi de en az ürünün kendisi kadar önem taşıyor. Ankara, premium markalarımız açısından stratejik pazarlardan biri. Alfa Romeo, DS Automobiles, Jeep ve Maserati gibi farklı karakterlere ve müşteri profillerine sahip markalarımızın, kendi kimliklerini koruyarak aynı yatırım çatısı altında temsil edilmesini önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Tofaş olarak güçlü bayi teşkilatımızı en önemli rekabet avantajlarımızdan biri olarak değerlendiriyoruz. Ankara Oto'nun yeni tesisinin sunduğu imkânlarla markalarımızın başkentteki görünürlüğünü artıracağına ve müşterilerimize daha yüksek standartlarda hizmet sunacağına inanıyoruz."

Maserati, Ankara Oto ile Başkentte Yeni Bir Döneme Giriyor

Ankara Oto'nun yeni yatırımının önemli unsurlarından birini de Maserati markasının grubun bünyesine katılması oluşturuyor. 1914 yılında İtalya'da doğan ve performans, tasarım, teknoloji ile zarafeti bir araya getiren Maserati, Türkiye'de 2005 yılından bu yana Fer-Mas tarafından temsil ediliyor. Ankara'da ise 2013 yılından itibaren satış ve servis faaliyetlerini sürdüren marka, Ankara Oto ile gerçekleştirilen yeni iş birliği sayesinde başkentteki hizmet yapılanmasında yeni bir döneme adım atıyor.

Fer-Mas Müdürü Güçlü Yakal, Maserati'nin Ankara Oto bünyesine katılmasının markanın Türkiye'deki gelişimi açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:"Maserati, 1914 yılında İtalya'da yarış ruhuyla doğan, performansı, teknolojiyi, tasarımı ve zarafeti bir araya getiren otomotiv dünyasının en ikonik markalarından biri. Türkiye'de 2005 yılından bu yana Fer-Mas tarafından temsil edilen markamız, Ankara'da da 2013 yılından bu yana müşterilerine satış ve servis hizmetleri sunuyor. Bugün Ankara Oto ile başlattığımız yeni iş birliğiyle Maserati'nin başkentteki yolculuğunda yeni bir sayfa açıyoruz. Ankara Oto'nun uzun yıllara dayanan deneyimi, yüksek satış performansı, müşteri odaklı yaklaşımı ve güçlü kurumsal yapısı, bu iş birliğine duyduğumuz güvenin temelini oluşturuyor. Özellikle ikinci kuşağın yönetime başarıyla katılması, insan kaynağına yapılan yatırımlar ve sürekli gelişim anlayışı, grubun sürdürülebilir büyüme vizyonunu ortaya koyuyor. Otomotiv sektöründe başarı artık yalnızca ürünle değil, ürünün etrafında oluşturulan güven, hizmet kalitesi ve müşteri deneyimiyle ölçülüyor. Maserati gibi prestijli bir markayı Ankara Oto'nun bu güçlü yapısıyla buluşturarak Ankara ve çevre illerdeki müşterilerimize daha kapsamlı, daha ayrıcalıklı ve yüksek standartlarda bir deneyim sunacağımıza inanıyoruz. Bu değerli yatırımın hayata geçirilmesinde emeği bulunan başta Ceylan Ailesi olmak üzere tüm Ankara Oto ekibini kutluyorum."

9.600 Metrekarelik Hizmet ve Kullanım Alanlarıyla Kapsamlı Otomotiv Deneyimi

Ankara Oto'nun yeni tesisi, farklı otomobil markalarının satış ve satış sonrası hizmet ihtiyaçlarını aynı çatı altında karşılayacak kapsamlı altyapısıyla dikkat çekiyor. Tesiste 1.400 metrekarelik dört markalı showroom alanı Alfa Romeo, Jeep, DS Automobiles ve Maserati modellerini müşterilerle buluştururken, 2.400 metrekarelik ikinci el araç showroomu da Spoticar markasıyla ikinci el otomobil müşterilerine hizmet sunacak.

Satış sonrası hizmetlere önemli bir alan ayrılan yeni yatırımda, 3.500 metrekarelik servis bölümü bulunuyor. Ayrıca 1.000 metrekarelik kapalı sıfır araç stok alanı, 650 metrekarelik ön bahçe otoparkı ve 650 metrekarelik car care uygulama alanı da tesisin sunduğu olanaklar arasında yer alıyor.Yeni tesis, farklı müşteri profillerine hitap eden dört prestijli markayı modern satış alanları, teknik servis hizmetleri ve ikinci el araç çözümleriyle bir araya getirerek Ankara ve çevre illerdeki otomotiv kullanıcılarına kapsamlı bir hizmet deneyimi sunmayı hedefliyor.

Üç Markada Kesintisiz Türkiye Birinciliği ve 80'in Üzerinde Performans Ödülü

Ankara Oto'nun yeni yatırımı, otomotiv perakendeciliğinde uzun yıllardır elde ettiği başarıların üzerine inşa ediliyor. Özellikle temsil ettiği markalarda ulaştığı satış performansı ve müşteri memnuniyeti sonuçlarıyla öne çıkan şirket, Türkiye genelinde önemli başarılara imza atıyor.

FIAT markasında 2017-2026 yılları arasında kesintisiz Türkiye perakende satış birinciliğini elde eden Ankara Oto, aynı dönemde satış, müşteri ilişkileri, dijital satış kanalları, sigorta, finansman ve satış sonrası hizmetler gibi farklı alanlarda 50'den fazla performans ödülüne layık görüldü. Yıldız Bayi Kupası'nın yanı sıra CRM ve sıcak temas, bireysel kiralama, dijital satış kanalları, FIAT Kasko, FIAT Connect, Koç FIAT Kredi, Oto Eksper, Koç FIAT Sigorta ve satış sonrası performans yönetimi alanlarında kazandığı ödüller, şirketin farklı operasyonel süreçlerdeki başarısını ortaya koyuyor.

Ankara Oto, Jeep ve Alfa Romeo markalarında da 2021-2026 yılları arasında kesintisiz Türkiye perakende satış birinciliğini sürdürdü. Her iki markada 15'in üzerinde performans ödülüne layık görülen şirket, Altın Bayi Kupası, müşteri memnuniyeti, marka kasko, satış hedeflerini gerçekleştirme, satış sonrası performans yönetimi ve Vaadmetre gibi farklı alanlarda kazandığı ödüllerle dikkat çekti.

Üç markada elde ettiği kesintisiz satış liderliği ve toplamda 80'in üzerindeki performans ödülüyle dikkat çeken Ankara Oto, müşteri deneyimi, çalışan gelişimi, dijitalleşme ve satış sonrası hizmetler alanındaki birikimini yeni yatırımına taşıyor. DS Automobiles ve Maserati markalarının katılımıyla genişleyen portföy, şirketin premium otomobil pazarındaki büyüme stratejisinin yeni halkasını oluşturuyor.

1993'ten Bugüne Uzanan 33 Yıllık Otomotiv Yolculuğu

Ankara Oto'nun otomotiv sektöründeki yolculuğu, 1993 yılında Ankara Altındağ İskitler'de FIAT yetkili satıcısı ve yetkili servisi olarak başladı. Müşteri odaklı hizmet anlayışı ve sürekli yatırımlarla büyümesini sürdüren şirket, 2016 yılında Etimesgut Çayyolu'ndaki tesisini tamamlayarak FIAT ana bayisi oldu.

2020 yılında yine Çayyolu'nda hayata geçirdiği tesiste Alfa Romeo ve Jeep markalarının satış ve servis faaliyetlerine başlayan Ankara Oto, 2021 yılında Çankırı'daki FIAT satış ve servis tesisini de hizmete açtı. Böylece FIAT markasında Ankara'da iki, Çankırı'da bir; Alfa Romeo ve Jeep markalarında ise Ankara'da bir olmak üzere toplam dört lokasyonda hizmet veren güçlü bir yapıya ulaştı.

Kurucu Başkan Yüksel Ceylan'ın öncülüğünde gelişen Ankara Oto, bugün Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ceylan ve Genel Müdür Gökmen Aykut'un yönetiminde faaliyetlerini sürdürüyor. Otomotiv perakendeciliğinin yanı sıra filo araç kiralama, sigortacılık, tarım makineleri, distribütörlük ve madencilik-mineral alanlarında da faaliyet gösteren Ceylan Grubu, farklı sektörlerdeki birikimini yeni yatırımlarla geliştiriyor.Ankara Oto, Alfa Romeo, Jeep, DS Automobiles ve Maserati markalarını bir araya getiren yeni tesisiyle hem başkentteki premium otomotiv müşterilerine sunduğu hizmetleri genişletmeyi hem de uzun yıllara dayanan otomotiv deneyimini yeni bir büyüme dönemine taşımayı hedefliyor.