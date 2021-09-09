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Yaşam Ankara orman yangını son durum
Yaşam

Ankara orman yangını son durum

Ankara yangın söndürüldü mü? Ankara’da orman yangını çıktı. Vatandaşlar yangının son durumunu araştırmaya başladı. Peki, Ankara’da yangın söndürüldü mü? Ankara orman yangını nerede?

Yeniakit Publisher
2021-09-09 18:07:00 -
Ankara orman yangını son durum

Türkiye 2021 yazını orman yangınlarıyla geçirdi. Son olarak Ankara’dan bir yangın haberi geldi. Peki, orman yangını söndürüldü mü?

Ankara orman yangını son durum

Ankara’nın Çubuk ilçesininin Mahmutoğlan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 13.30'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bölgeye, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yerine gelen Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yangın söndürme çalışmalarını takip ediyor.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 helikopter, 6 itfaiye aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edilen yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu bildirildi.

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