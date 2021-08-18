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Ekonomi Ankara okul servis ücreti ne kadar oldu 2021?
Ekonomi

Ankara okul servis ücreti ne kadar oldu 2021?

Eylül ayında okulların yüz yüze eğitime açılması ile ilgili hazırlıklar devam ederken veliler öğrenci için okul servis ücretlerini sorgulamaya başladı. Peki, Ankara okul servis ücreti ne kadar oldu 2021?

Yeniakit Publisher
2021-08-18 17:48:00 -
Ankara okul servis ücreti ne kadar oldu 2021?

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı, yazılı açıklamasında, 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul servis fiyatları azami hadlerini gösterir ücret tarifesinin, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Peki, Ankara okul servis ücreti ne kadar oldu 2021? İşte merak edilen haberin devamı…

Ankara okul servis ücreti ne kadar oldu 2021?

Yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 TL

Yıllık 3-6 kilometre için 2 bin 880 TL

Yıllık 6-10 kilometre için 3 bin 330 TL

Yıllık 10-15 kilometre için 3 bin 870 TL

 

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